Исмаил Бегаи подчеркнул важность визита Масуда Пезешкиана в Азербайджан

Визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан имеет очень важное значение.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня (пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране.

"Этот визит может открыть новую страницу в отношениях между двумя странами. Отношения Ирана с Азербайджаном очень значимы", - сказал он.

Бегаи подчеркнул, что для Ирана представляют важность мир и стабильность на Южном Кавказе.

"Азербайджан важен для Ирана как страна, с которой у него имеются исторические, культурные и религиозные связи, а также страна, играющая решающую роль в обеспечении стабильности Южного Кавказа. Ожидается, что будут подписаны многочисленные соглашения и документы в таких областях, как экономика, торговля, промышленность и других", - добавил он.