https://news.day.az/politics/1748434.html Надеюсь на развитие наших отношений с Азербайджаном в экономической, политической, военной и других сферах - Пезешкиан Надеюсь на развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в экономической, политической, военной и других сферах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется
Надеюсь на развитие наших отношений с Азербайджаном в экономической, политической, военной и других сферах - Пезешкиан
Надеюсь на развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в экономической, политической, военной и других сферах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Новость обновляется
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