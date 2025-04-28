Надеюсь на развитие наших отношений с Азербайджаном в экономической, политической, военной и других сферах

Надеюсь на развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в экономической, политической, военной и других сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Новость обновляется