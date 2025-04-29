Али Нагиев подчеркнул усилия Азербайджана по поддержке афганской стабильности

Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по обеспечению внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане и никогда не жалел усилий в этом направлении.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики, генерал-полковник Али Нагиев на международной конференции на тему "Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие", организованной СГБ Азербайджанской Республики при участии представителей спецслужб 20 стран.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев расценил организацию нынешней конференции в Баку важным событием, в продолжение предыдущих заседаний, посвящённых Афганистану, и выразил надежду на то, что это международное мероприятие внесет значительный вклад в установление в Афганистане централизованного государства, придерживающегося норм и принципов международного права.

Говоря об азербайджано-афганских отношениях, выдержавшие испытание многими годами и построенные на взаимном доверии, а также о глубоких исторических и культурных связях между народами, начальник Службы отметил, что Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы по обеспечению внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане и никогда не жалел усилий в этом направлении.