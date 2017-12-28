В Баку пройдет министерская встреча Движения неприсоединения
Третьего-шестого апреля 2018 года в Баку пройдет министерская встреча Движения неприсоединения (ДН), сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам внешней политики уходящего года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кроме того, по его словам, в 2019 году в Азербайджане пройдет очередной саммит этой организации.
Отметим, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения.
ДН является международной организацией, которая объединяет 120 стран мира на принципах неучастия в военных блоках. Движение неприсоединения официально создано 25 государствами на Белградской конференции в сентябре 1961 года.
Азербайджан в 2011 году стал полноправным членом Движения.
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