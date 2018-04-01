Армения обвинила Иран в газовом обмане и осталась в дураках

Кто скажет, какая роль более почетна в игре кошки-мышки? Что лучше - быть в роли большого и сильного кота, или провоцирующей и морочащей ему голову мыши?

В Армении пока с этим вопросом не определились. Там хотят казаться в региональных играх большими и сильными и в то же время хитрыми и проворными. Не учитывая, что и для того, и для другого требуется ресурс, не важно, политический или экономический, но он необходим, чтобы роль получилась успешной.

"Власти Ирана ставят под удар, "подставляют" власти Армении и Республику Армения, когда каждый раз заявляют, что готовы продавать Еревану более дешёвый газ, чем российский, однако затем отказываются от своих слов". Об этом заявил на днях в парламенте депутат фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), член Совета РПА Мигран Акобян.

"Смотрите, что говорит не только действующий посол, но и бывший посол Ирана, вбрасывает в поле месседж о том, что, мол, мы можем на выгодных условиях поставлять газ. Но когда говоришь этим людям: поставите ли вы газ к границе Армении на 1 цент дешевле российского, то получаешь отрицательный ответ. Это составная часть региональной политики Ирана. Грубо говоря, говоря народным языком, они подставляют власти Армении и государство Армения, исходя из своей региональной политики", - цитирует Радио Азатутюн.

Такой взрыв эмоций у армянского депутата вполне понятен. Уже не первый год Армения живет с надеждой на иранский газ, который почему-то должен быть для нее дешевым. Почему? Вразумительно ответить на этот вопрос в Армении не может никто. В качестве аргументов выступают "стратегическое сотрудничество", "добрососедские отношения" и тому подобное. Но, позвольте, речь об Иране, которому и так нелегко приходится в условиях санкций и для которого каждый доллар имеет значение. С какой радости он должен чем-то жертвовать ради армянских соседей? Как стратегический союзник Армения - ноль, как экономический партнер - тянет на троечку с минусом. Заинтересованности в Армении как транзитной стране тоже нет, потому что это тупиковый вариант - изолированная страна никак не может стать транзитером чего бы то ни было, сколько не говори "халва". Кроме того, не ошибемся, если скажем, что для Тегерана отношения с Баку имеют больший вес, чем эфемерное взаимодействие с Ереваном, и жертвовать ими он не станет.

В Иране все это прекрасно понимают. Тем не менее, видимо, стараясь держать Армению на коротком поводке и на всякий случай не терять рынок сбыта, если что, иранская сторона временами подбрасывает армянским партнерам "мозговую косточку", намекая и даже порой говоря открытым текстом, что, дескать, готова поставлять в Армению газ по ценам ниже российских. Эти заявления живо подхватываются официальным Ереваном и подаются армянской общественности как уже свершившийся факт. Но время идет, а дешевого иранского газа как не было, так и нет.

Как напоминают армянские СМИ, в декабре 2013 года по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Армению, власти РА продали российскому монополисту "Газпрому" последние 20% принадлежащих Армении акций ЗАО "АрмРосгазпром" (в настоящее время эта компания называется "Газпром Армения"), и "Газпром" стал владельцем 100% акций армянской компании.

Тогдашний посол Ирана в Армении Мохаммад Реиси спустя четыре дня после этой сделки, 6 декабря, на встрече с журналистами заявил, что каждая страна сама определяет цену на газ. "Возможно, одна страна продаст какой-то другой стране 1000 кубометров газа за 400 долларов, а другой стране захочет продать столько же газа за 100 долларов", - сказал Реиси.

Этот тонкий намек всколыхнул армянские надежды. Впрочем, по сей день не оправдавшиеся.

На днях в парламенте Армении вновь был поднят вопрос "дешевого" газа, и министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян однозначно заявил ,что дешевле российского газа нет, никто больше не берется поставлять в Армению газ по низким ценам в ущерб себе. Завязалась перепалка с оппозицией, стороны принялись бросаться обвинениями, заговорили о политических мотивах и тому подобном. Но бессмысленность всех этих споров и взаимообвинений можно понять, если вспомнить слова, сказанные пару месяцев назад директором национальной газовой компании Ирана. По информации иранского сайта Daily Iran, директор национальной газовой компании ИРИ Хамид Реза Араки в беседе с агентством "Фарс" отметил, что Тегеран готов увеличить объемы экспорта газа в Армению, но... "Иран может увеличить объемы газа, экспортируемого в Армению, но армянская сторона не в состоянии поставлять взамен большее количество электроэнергии... Мы готовы поставлять природный газ, если они смогут платить за него", - заявил Хамид Реза Араки.

Понимая собственную несостоятельность, Армения в свое время пыталась соблазнить иранскую сторону грузинским рынком. Два года назад с армянской подачи даже появились новости о заключении Ираном и Грузией некоего "пробного соглашения" об экспорте природного газа в Грузию по газотранспортной системе Армении. Эта информация была немедленно опровергнута Минэнергетики Грузии, где заявили, что не заключали никаких контрактов на подобные поставки. Опровергли распространенную армянскими СМИ новость и в посольстве ИРИ в Азербайджане.

Спустя год вопрос был поднят заново, и тогда замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили заявила в беседе с Trend, что иранская сторона высказывает готовность поставлять газ на грузинский рынок, "но мы отдаем предпочтение азербайджанскому газу, так как это самый оптимальный поставщик ["голубого" топлива] на наш рынок".

Сегодня все надежды Армении стать если не получателем, то хотя бы транзитером иранского газа, полностью лишились какой-либо опоры. С этого года Грузия полностью отказалась от российского газа и полностью перешла на азербайджанский. Согласно обнародованному в начале года балансу потребностей и поставок природного газа в Грузию на 2018-й, почти весь объем запланированного к получению газа - 2 млрд. 680 млн. куб. м эта страна собирается импортировать из Азербайджана. Причем, это на 12,2% больше, чем в 2017 году.

Пожалуй, армянским властям стоит прекратить обсуждения вокруг темы дешевого иранского газа и обратиться к вопросам более реалистичным.

И еще в Армении очень стараются делать вид, что не принимают в расчет российский фактор, затевая те или иные дела. Очень несерьезно думать, что "Газпром" позволит кому-то отбить у него армянский рынок низкими ценами, а иранская сторона не будет за него сражаться с Москвой - оно того не стоит. В любом варианте вопрос цен на газ для Армении будет решаться без участия Еревана. Хотя бы потому, что Армения не является хозяйкой имеющейся на ее территории трубопроводной системы.

Стоит напомнить, что в 2004 году правительство Армении инициировало строительство газопровода "Иран-Армения", оно началось в том же году и завершилось в 2007-м. После завершения строительства трубы оказались меньшего диаметра, чем планировалось ранее. Это было сделано, как утверждалось, по настоянию российской стороны. Более того, газопровод был сразу же передан "Газпрому", и теперь у Армении фактически нет в собственности трубопроводной системы, которая способна была бы принимать большие объемы газа, а тем более транспортировать их в Грузию.

Сюда же отнесем и совсем свежую трубопроводную сеть, сданную в эксплуатацию в конце 2017 года на армяно-иранской границе, в городах Мегри и Арак. Сеть была построена за счет иранского гранта и после сдачи передана в бессрочное и безвозмездное пользование российской компании "Газпром Армения".

На кого в подобной ситуации должна обижаться армянская сторона? Уж точно не на Иран и не на других соседей.

Зульфугар Ибрагимов