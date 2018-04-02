Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара
Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара.
Армянские вооруженные формирования, осуществив 27 марта 1993 года широкомасштабную военную операцию, 2 апреля оккупировали Кельбаджар.
В результате были убиты 511 мирных жителей района, территория которого составляет 1936 квадратных километров, 321 - взяты в плен и пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.
После оккупации Кельбаджара на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция номер 822 о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов АзербайджанаСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армения обвинила Иран в газовом обмане и осталась в дураках
"Историческая призма": 1919-й. Крушение надежд армянских националистов
В Риге эвакуировали автовокзал
Месси показал фото своего третьего сына - ФОТО
У берегов Испании погибли четыре мигранта
"Кешля" отбирает очки у "Карабаха" - ФОТО
"Тоттенхэм" ошарашил "Челси" тремя голами
Китай вводит в отношении США ответные пошлины
Эрдоган: Израиль проводит политику террора
Metropoliten işçisinin səsi eşidənləri heyran edir - VİDEO
Армения обвинила Иран в газовом обмане и осталась в дураках
Sosial mənzillərdə işlər sürətlə aparılır - VİDEO
-
1 Апр. 11:50 4 366
-
1 Апр. 07:15 4 325
-
1 Апр. 01:39 2 828
-
1 Апр. 16:39 2 683
-
1 Апр. 01:28 2 210