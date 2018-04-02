Апрельские бои 2016 года вызвали у армян панику, и они все еще находятся в трауре.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Таир Керимли, передает Day.Az.

Керимли отметил, что до этих боев армяне создали о себе миф.

"Армяне создали миф, что якобы в советское время были генералы, маршалы из числа армян и у них есть боевой опыт, якобы, несмотря на малочисленность армян, они могут одержать победу над Азербайджаном и т.д. Но единство командиров и солдат, а также преимущество в высоких технологиях показывают, что этот миф армян является просто бредом. Во время апрельских боев Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий. Это еще раз доказало, что у азербайджанского народа есть воля по освобождению своих земель. Наглядным примером является проведение восстановительных работ после апрельских боев в Джоджуг Марджанлы и на других территориях, освобожденных от оккупации. Если бы крупные государства не остановили эти бои, Азербайджан и дальше одерживал победы. Апрельские бои оказали большое влияние, потому что после этих событий всполошились из-за того, что у Азербайджана действительно есть сильная армия и армяне проиграют. Поэтому они не допустили, чтобы армяне полностью проиграли и попытались остановить бои", - сказал депутат.

Керимли отметил, что после этих боев вспомнили о международном праве.

"Но, к сожалению, эти государства снова стали проводить пропагандистскую кампанию и не дают возможности Азербайджану освободить свои земли от оккупации. Но апрельские бои доказали, что Азербайджан всегда способен проявить волю. У Азербайджана теперь есть такой большой стимул для освобождения наших земель, как апрельские бои, и это произойдет", - добавил депутат.

Отметим, что сегодня исполнилось два года со дня апрельских побед азербайджанской армии. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.