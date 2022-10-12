Перечная Паста

На странице di_licious_me в Инстаграме размещена публикация с рецептом перечной пасты на ужин.

ПОКУПАЕМ:



2 болгарских перчика (у меня рамиро, это просто сладкий перец)

2 крупный томата

2-3 вяленых томата

Немного масла из под вяленых томатов

2 ст л жирных сливок (от 20%)

Паста (любая)

Пармезан 30 гр

Свежий базилик

1 зубчик чеснока



ГОТОВИМ:



Запекаем перцы при 190 гр на 30-40 мин

Вместе с ними запекаем и томаты (просто разрежьте пополам)

Очищаем перцы и томаты от шкурки

В блендер отправляем перцы, томаты, вяленые томаты и немного масла от них. Взбиваем

Поджариваем чеснок, добавляем пасту из перца и чуть ужариваем массу. Добавляем соль и перец

Отвариваем пасту в подсоленной воде. Перекладываем к перечной пасте и добавляем немного воды от пасты, чтобы все было сочно

Вводим сливки, в конце посыпаем сыром и подаём со свежим базиликом