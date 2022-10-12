Перечная Паста - ВИДЕО
На странице di_licious_me в Инстаграме размещена публикация с рецептом перечной пасты на ужин.
ПОКУПАЕМ:
2 болгарских перчика (у меня рамиро, это просто сладкий перец)
2 крупный томата
2-3 вяленых томата
Немного масла из под вяленых томатов
2 ст л жирных сливок (от 20%)
Паста (любая)
Пармезан 30 гр
Свежий базилик
1 зубчик чеснока
ГОТОВИМ:
Запекаем перцы при 190 гр на 30-40 мин
Вместе с ними запекаем и томаты (просто разрежьте пополам)
Очищаем перцы и томаты от шкурки
В блендер отправляем перцы, томаты, вяленые томаты и немного масла от них. Взбиваем
Поджариваем чеснок, добавляем пасту из перца и чуть ужариваем массу. Добавляем соль и перец
Отвариваем пасту в подсоленной воде. Перекладываем к перечной пасте и добавляем немного воды от пасты, чтобы все было сочно
Вводим сливки, в конце посыпаем сыром и подаём со свежим базиликом
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