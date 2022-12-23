Бриллиант Дадашова и Андрей Малахов спели дуэтом
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Народная артистка Бриллиант Дадашева спела дуэтом с известным российским телеведущим Андреем Малаховым.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, это произошло на одном из мероприятий в Москве.

Они исполнили хит "Я поднимаю свой бокал" короля российского шоу-бизнеса, народного артиста Филиппа Киркорова.

Б. Дадашова поделилась данным видео на своем аккаунте в Instagram.