https://news.day.az/popularblog/1522283.html Бриллиант Дадашова и Андрей Малахов спели дуэтом - ВИДЕО
Бриллиант Дадашова и Андрей Малахов спели дуэтом - ВИДЕО
Народная артистка Бриллиант Дадашева спела дуэтом с известным российским телеведущим Андреем Малаховым.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, это произошло на одном из мероприятий в Москве.
Они исполнили хит "Я поднимаю свой бокал" короля российского шоу-бизнеса, народного артиста Филиппа Киркорова.
Б. Дадашова поделилась данным видео на своем аккаунте в Instagram.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре