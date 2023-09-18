Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

Блогерша Молли Купер решила сделать популярную укладку с помощью фена и рассказала о неожиданных последствиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инфлюэнсерша с никнеймом mollycooperx сообщила, что решила высушить волосы круглой расческой, которая обеспечивает прикорневой объем. По ее словам, во время манипуляции она обернула брашинг вокруг прядей, вследствие чего он застрял в локонах. "Моя голова буквально приклеена к этой щетке, что мне делать, если в моих волосах узел, помогите мне", - посетовала она.