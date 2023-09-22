Блогерша рассказала о вещах, которые "убивают" стиль

Блогерша из Германии назвала удешевляющие внешний вид модные вещи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала избегать кожаных брюк с широкими штанинами. "То же касается черных кожаных юбок миди и макси, поскольку большинство из них имеют очень неуклюжий крой", - отметила она.

Кроме того, девушка посоветовала избавиться от кожаных ботинок на грубой подошве и флисовых курток. Она обратила внимание на укороченные оверсайз-пуховики и трикотажные платья. По ее мнению, перечисленные предметы гардероба смотрятся нелепо и не подчеркивают достоинств женской фигуры.