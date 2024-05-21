Мужчина получил неожиданную посылку

Пользователь Reddit с ником NobleActual1223 рассказал, что получил посылку от неизвестного отправителя и удивился. Вещь, которую прислали мужчине, озадачила комментаторов: они предположили, что автор поста столкнулся с мошенничеством, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кто-то отправил мне ожерелье стоимостью 300 долларов, и я не имею понятия, кто это сделал. (...) Сначала я запаниковал и подумал: "Черт возьми, я купил это по пьяни". Но потом я проверил свой счет и не увидел информации о покупке", - написал мужчина. К публикации он прикрепил несколько фото неожиданной посылки, в том числе снимок со своей собакой, на шею которой надел украшение.

Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети: большинство комментаторов заявили, что он стал жертвой мошенничества. Автора публикации предупредили, что скоро ему может прийти письмо от мошенников, которые потребуют вернуть ожерелье, а также заплатить за него 300 долларов.

Несколько участников обсуждения пошутили, что питомец мужчины сам заказал ожерелье. "Очевидно, собака купила украшение, зная, как хорошо она будет с ним смотреться", - отметил один из них. Еще один пользователь рассказал, что продавцы могут рассылать свои украшения и другую продукцию разным людям, после чего от их имени писать положительные отзывы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!