Пользовательница Reddit с ником Hollywizzle311 рассказала на портале, что начала получать зловещие звонки. Пользователи сети сочли происходящее с женщиной пугающим, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста отметила, что около недели назад ей стали поступать звонки со скрытого номера по ночам. Когда рассказчица поднимала трубку, собеседник молчал и при этом громко дышал. Героиня истории сделала вывод, что ей звонил мужчина.

Пользовательница уточнила, что из-за характера работы не может не брать звонки с неизвестных номеров. По этой же причине женщина не может сменить номер телефона. Она призналась, что после одного из таких звонков впала в паранойю и стала проверять, закрыты ли у нее двери и окна в доме. "Я просто хочу, чтобы это прекратилось", - пожаловалась автор публикации.

В комментариях назвали ситуацию рассказчицы жуткой. Также они посоветовали женщине обратиться к сотовому оператору, чтобы тот отследил странные звонки и заблокировал их. "Может, обратитесь в полицию? Например, в моем участке есть отдел по телефонным домогательствам. Полиция могла бы определить, откуда поступают звонки и так далее", - отметил один из комментаторов.

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