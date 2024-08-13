Новый образ принца Уильяма удивил поклонников

Старший сын короля Великобритании Принц Уильям сменил имидж, передает Day.Az.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон записали ролик в Instagram, в котором поблагодарили команду Великобритании за участие в Олимпийских играх и заявили, что гордятся ею. Старший сын Карла III предстал перед камерой с щетиной на лице.

Интернет-пользователи стали активно обсуждать новый образ принца Уильяма.

"Небритый Уильям - огонь", "Уильям, пожалуйста, продолжай отращивать бороду", "Вы оба выглядите потрясающе!", "Мне нравится новый образ Уильяма, он выглядит прекрасно", "Обожаю Уильяма с бородой", - писали фанаты в комментариях.

В ролике также приняли участие такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Джессика Эннис-Хилл, Эмма Уиллис, Снуп Догг, Ребекка Адлингтон и другие.

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