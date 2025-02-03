Пожилая женщина ударила крокодила и спасла себе жизнь

В Индонезии пожилая женщина едва не стала добычей крокодила. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. 59-летняя женщина Кетек плавала по реке неподалеку от своей деревни в провинции Ачех и собирала улиток и водяные гиацинты на корм уткам, когда на нее внезапно набросился крокодил. Он схватил Кетек за руку, утянул за борт и стал трепать ее в воде, пытаясь оторвать конечность. Тогда женщина собралась с силами и свободной рукой несколько раз ударила напавшую на нее рептилию. В то же время рядом проплывала моторная лодка, которая спугнула крокодила. Кетек удалось отбиться от хищника.

Женщина чудом спасла свою жизнь. Она добралась до берега, где местные жители оказали ей первую помощь. Они соорудили для Кетек самодельный гамак и донесли до дороги, где усадили в мотоциклетную коляску. Водитель быстро доставил ее в больницу, где женщине обработали раны и наложили 15 швов.

Жители прибрежных деревень потребовали у властей найти крокодила, поскольку он представляет серьезную опасность для всех, кто набирает воду, купается или рыбачит в реке.