https://news.day.az/popularblog/1727610.html В Антарктиде нашли ледник со «зловещим человеческим лицом» Пользователи Reddit разглядели в Антарктиде ледник со "зловещим человеческим лицом". Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Фрагмент спутникового снимка, на котором различимо "лицо", опубликован в разделе Reddit r/strangeearth. Объект находится на юго-востоке континента.
В Антарктиде нашли ледник со «зловещим человеческим лицом»
Пользователи Reddit разглядели в Антарктиде ледник со "зловещим человеческим лицом". Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фрагмент спутникового снимка, на котором различимо "лицо", опубликован в разделе Reddit r/strangeearth. Объект находится на юго-востоке континента. Его можно найти на Google Maps по координатам 72°00'36.0"S 168°34'40.0"E.
Подобная зрительная иллюзия может служить примером парейдолии - ошибки восприятия, из-за которой люди различают осмысленные образы в случайных узорах или изображениях.
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