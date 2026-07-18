https://news.day.az/popularblog/1848239.html

Вкусные синнабоны от lamiya__vita - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом lamiya__vita показала как приготовить синнабоны. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм. Синнабон состоит из двух частей: "cinnamon", что по-английски означает "корица" и "bone" переводится с латыни как "хорошо".