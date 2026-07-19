Как приготовить пита? - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом coookholic показала как приготовить пита.

Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Пи́та - пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта. Популярен в Средиземноморье и в странах Ближнего Востока.