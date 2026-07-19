https://news.day.az/popularblog/1848241.html Как приготовить пита? - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом coookholic показала как приготовить пита. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм. Пи́та - пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта.
Как приготовить пита? - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом coookholic показала как приготовить пита.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Пи́та - пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта. Популярен в Средиземноморье и в странах Ближнего Востока.
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