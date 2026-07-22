https://news.day.az/popularblog/1848448.html

Когда свекровь и невестка поменялись стилями - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Фидан Султанова показала, что вышло, когда свекровь и невестка поменялись стилями. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.