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Эхтирам Фарзалибеков поделился впечатлениями от посещения Ханкенди - ВИДЕО

Азербайджанский фуд- и трэвел-блогер Эхтирам Фарзалибеков, посетивший IV Глобальный медиафорум в Шуше, поделился впечатлениями от посещения Ханкенди. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.