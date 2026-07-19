https://news.day.az/popularblog/1848456.html Эхтирам Фарзалибеков поделился впечатлениями от посещения Ханкенди - ВИДЕО Азербайджанский фуд- и трэвел-блогер Эхтирам Фарзалибеков, посетивший IV Глобальный медиафорум в Шуше, поделился впечатлениями от посещения Ханкенди. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.
Эхтирам Фарзалибеков поделился впечатлениями от посещения Ханкенди - ВИДЕО
Азербайджанский фуд- и трэвел-блогер Эхтирам Фарзалибеков, посетивший IV Глобальный медиафорум в Шуше, поделился впечатлениями от посещения Ханкенди.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.
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