https://news.day.az/popularblog/1848848.html Одно из самых необычных мест Карабаха - ВИДЕО Азербайджанский трэвел-блогер под никнеймом 134kamysik показала одно из самых необычных мест Карабаха. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм. "Здесь не строили спа-комплекс, Его создала сама природа. Кельбаджар, Карабах.Азербайджан", - написала блогер к публикации.
Одно из самых необычных мест Карабаха - ВИДЕО
Азербайджанский трэвел-блогер под никнеймом 134kamysik показала одно из самых необычных мест Карабаха.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
"Здесь не строили спа-комплекс, Его создала сама природа. Кельбаджар, Карабах.Азербайджан", - написала блогер к публикации.
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