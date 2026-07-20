Известный белорусский блогер поблагодарил Азербайджан за гостеприимство - ВИДЕО

Известный белорусский блогер Влад Белоусов поблагодарил Азербайджан гостеприимство.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.

"Азербайджан, спасибо за гостеприимство. Уже не первый раз к вам прилетаю, очень нравится. Мне квартиру в See Breeze можно тоже?", - написал Влад к публикации.