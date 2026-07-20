https://news.day.az/popularblog/1848849.html Известный белорусский блогер поблагодарил Азербайджан за гостеприимство - ВИДЕО Известный белорусский блогер Влад Белоусов поблагодарил Азербайджан гостеприимство. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм. "Азербайджан, спасибо за гостеприимство. Уже не первый раз к вам прилетаю, очень нравится. Мне квартиру в See Breeze можно тоже?", - написал Влад к публикации.
Известный белорусский блогер поблагодарил Азербайджан за гостеприимство - ВИДЕО
Известный белорусский блогер Влад Белоусов поблагодарил Азербайджан гостеприимство.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился у себя на странице в Инстаграм.
"Азербайджан, спасибо за гостеприимство. Уже не первый раз к вам прилетаю, очень нравится. Мне квартиру в See Breeze можно тоже?", - написал Влад к публикации.
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