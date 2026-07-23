https://news.day.az/popularblog/1848854.html Карныярык от narmincooks - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Нармин Аскерова, более известная как narmincooks, показала подписчикам как приготовить карныярык. Как передает Day.Az, рецептом Нармин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Карныярык от narmincooks - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Нармин Аскерова, более известная как narmincooks, показала подписчикам как приготовить карныярык.
Как передает Day.Az, рецептом Нармин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Карныярык - это турецкое блюдо из баклажанов, фаршированных смесью обжаренного нарезанного лука, чеснока, черного перца, помидоров, по желанию зеленого перца, петрушки и мясного фарша.
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