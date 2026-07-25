https://news.day.az/popularblog/1850170.html Banuall поделилась атмосферой Парижа - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом banuall поделилась новым видео, снятым в Париже на фоне Эйфелевой башни. Как передает Day.Az, ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Banuall поделилась атмосферой Парижа - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом banuall поделилась новым видео, снятым в Париже на фоне Эйфелевой башни.
Как передает Day.Az, ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре