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Главный принт сезона от Apruza - ФОТО

Азербайджанский блогер Apruza поделилась с подписчиками новым стильным образом в белых тонах. Как передает Day.Az, девушка опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram. Для нового выхода блогер выбрала белый образ в горошек, дополнив его лаконичными аксессуарами.