https://news.day.az/popularblog/1850294.html Главный принт сезона от Apruza - ФОТО Азербайджанский блогер Apruza поделилась с подписчиками новым стильным образом в белых тонах. Как передает Day.Az, девушка опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram. Для нового выхода блогер выбрала белый образ в горошек, дополнив его лаконичными аксессуарами.
Главный принт сезона от Apruza - ФОТО
Азербайджанский блогер Apruza поделилась с подписчиками новым стильным образом в белых тонах.
Как передает Day.Az, девушка опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.
Для нового выхода блогер выбрала белый образ в горошек, дополнив его лаконичными аксессуарами. Поклонники оценили стильный лук и оставили под публикацией множество положительных комментариев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре