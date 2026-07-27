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Imhungry.az раскрыла секрет быстрого "Наполеона" - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как быстро и вкусно приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.