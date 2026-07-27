https://news.day.az/popularblog/1850415.html Imhungry.az раскрыла секрет быстрого "Наполеона" - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как быстро и вкусно приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Imhungry.az раскрыла секрет быстрого "Наполеона" - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как быстро и вкусно приготовить торт "Наполеон" в домашних условиях.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре