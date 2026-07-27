https://news.day.az/popularblog/1850466.html Сияющий вечерний наряд Gezalikk - ФОТО Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk поделилась эффектным вечерним образом. Как передает Day.Az, девушка опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Для выхода она выбрала сияющее золотое платье, которое эффектно переливалось в свете вечернего освещения. Образ дополнили выразительный макияж и изящные украшения.
Сияющий вечерний наряд Gezalikk - ФОТО
Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk поделилась эффектным вечерним образом.
Как передает Day.Az, девушка опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.
Для выхода она выбрала сияющее золотое платье, которое эффектно переливалось в свете вечернего освещения. Образ дополнили выразительный макияж и изящные украшения.
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