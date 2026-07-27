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Сияющий вечерний наряд Gezalikk - ФОТО

Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk поделилась эффектным вечерним образом. Как передает Day.Az, девушка опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Для выхода она выбрала сияющее золотое платье, которое эффектно переливалось в свете вечернего освещения. Образ дополнили выразительный макияж и изящные украшения.