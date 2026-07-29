https://news.day.az/popularblog/1850799.html Домашняя шаурма по рецепту coookholic - ВИДЕО Азербайджанский блогер, известная под никнеймом coookholic, показала, как быстро и вкусно приготовить шаурму в домашних условиях. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Домашняя шаурма по рецепту coookholic - ВИДЕО
Азербайджанский блогер, известная под никнеймом coookholic, показала, как быстро и вкусно приготовить шаурму в домашних условиях.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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