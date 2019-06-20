https://news.day.az/showbiz/1130844.html Опубликовано видео с ранее не изданной версией песни Фредди Меркьюри - ВИДЕО
Для новой версии песни использовались архивные записи с фортепианных репетиций. Помимо этого, было отреставрировано старое видео с Меркьюри.
Опубликовано видео с ранее не изданной версией песни Фредди Меркьюри - ВИДЕО
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в аннотации к клипу, песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти музыканта, и никогда не издавалась на аудионосителях.
"Песня появилась после двух лет работы всемирно успешного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди", - говорится в описании.
Для новой версии песни использовались архивные записи с фортепианных репетиций. Помимо этого, было отреставрировано старое видео с Меркьюри.
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