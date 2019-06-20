Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в аннотации к клипу, песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти музыканта, и никогда не издавалась на аудионосителях.

"Песня появилась после двух лет работы всемирно успешного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди", - говорится в описании.

Для новой версии песни использовались архивные записи с фортепианных репетиций. Помимо этого, было отреставрировано старое видео с Меркьюри.



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