Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) назвало найденный камень на поверхности Марса в честь американской рок-группы The Rolling Stones. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Billboard.

Объявление сделал актер Роберт Дауни - младший перед концертом группы на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (штат Калифорния).

Между песнями Мик Джаггер нашел время, чтобы сказать: "НАСА дали нам то, о чем мы всегда мечтали - наш "рок" (rock - "скала" англ.) на Марсе. Я не могу в это поверить".

"На протяжении десятилетий музыка The Rolling Stones имела огромное влияние на Земле. Теперь о группе узнают на Марсе", - написали на сайте НАСА.

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