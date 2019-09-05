Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро будут принимать поздравления. И не только со свадьбой. Говорят, что будущие супруги станут родителями!

Как сообщает Day.Az, слухи о второй беременности Ксении Cобчак в последнее время активно циркулируют в Сети. Усилились они после того, как Ксения выпустила фильм о трагедии в Беслане, приуроченный к 15-й годовщине теракта. Тогда внимательные зрители заметили, что Ксения старательно прикрывает рукой живот, который, как видно на некоторых кадрах, уже весьма и весьма немаленький.

Ну а 4 сентября Телеграм-канал Dark Cosmo (правда, не ссылаясь на источник информации) заявил: Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро станут родителями.

Н. Гасымова

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