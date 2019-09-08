Популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) переехал в Киев.

Об этом он рассказал на ютуб-канале "Ходят слухи", передает Day.Az со ссылкой на holanews.kz.

Музыкант сказал, что ему очень комфортно в Украине, и он испытывает к этой стране теплые чувства. Раньше Мамедов жил в Москве. По его мнению, это негативно повлияло на его жизнь и творчество.

"Я постоянно в Киеве. Приезжаю сюда творить, вдохновляться. Мне нравится Украина, я испытываю очень теплые чувства к этой стране. Ну и здесь поток творчества лучше идет. Я жил в Москве до этого, мне там было тяжело. Меня ничего не "перло", и жизнь как-то под откос пошла. Мы приехали в Киев, продолжили альбом делать, и здесь сразу все пошло. Я считаю Киев творческой Меккой. Москва просто не мой город, а в Киеве, в Украине я себя чувствую комфортно", - сказал артист.

Напомним, что 24-летний Jah Khalib - один из самых успешных казахстанских исполнителей последних лет. По совместительству рэпер также является битмейкером, певцом и продюсером. Его мать - казашка, отец - азербайджанец.

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