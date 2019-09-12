Предполагаемая дата премьеры сериала "Ведьмак" слилась в сеть из-за ошибки Netfliх. Об этом в четверг, 12 сентября, пишет Screen Rant.

В официальном Twitter стримингового сервиса Netflix был опубликован пост, в котором сообщалось, сколько дней осталось ждать выхода на платформе новых сериалов и очередных сезонов популярных шоу. Напротив названия "Ведьмак" была указана цифра 97, что означает дату премьеры 17 декабря.

Netflix поспешил удалить твит, но уже после того, как его прочитали многие подписчики соцсети. В нем также было обозначено число дней до выхода новых серий таких проектов, как "Политик" (27 сентября) и "Марианна" (13 сентября).

Сериал "Ведьмак" основан на фэнтезийной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Роль охотника на чудовищ Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл, девочку Цири сыграет Фрейя Аллан, ведьму Йеннифер - Аня Шалотра.

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