https://news.day.az/showbiz/1173720.html Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон
Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон
Во Франции на 69 году жизни скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон, праправнук основателя Louis Vuitton.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, о причине смерти модельера не сообщается.
Патрик-Луи работал в семейной мастерской с 1973 года. Начинал маэстро как плотник и прославился как дизайнер качественных сундуков.
Louis Vuitton - французский дом моды, основанный в 1854 году. Прославился производством чемоданов, сумок, одежды, духов и аксессуаров класса люкс.
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