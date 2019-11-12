Любовь армян к азербайджанской музыке известна с давних времен, жемчужины нашей музыкальной культуры исполнялись на свадьбах и разных торжествах в Армении. Широко известно множество фактов плагиата и откровенного воровства армянами азербайджанских мотивов, танцев, музыкальных произведений. Вот и неудивительно, что даже в топах iTunes в Армении - исполнители-азербайджанцы.

Как сообщает Day.Az, сегодня в топ-100 армянского iTunes в десятке лидеров в очередной раз оказались добившиеся успеха в странах СНГ азербайджанские исполнители.

Вторую строчку топ-100-Armenia занимает вышедший на днях совместный трек HammAli & Navai и Миши Марвина "Я закохався", исполненный на украинском и русском языках. На третьей строчке певец Jony и его хит "Комета". Четвертая строчка у Эльмана Зейналова, выпустившего на днях сингл "Лети". На пятой позиции в рейтинге казахский музыкант с азербайджанскими корнями Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) и его песня "Джадуа".

Н. Гасымова

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