Бывший роскошный особняк 37-летней Бритни Спирс в Беверли-Хиллз был выставлен на продажу за 7,5 миллиона долларов. На днях рекламный ролик с этим объявлением был запущен на телеканале ITV, передает Day.Az со ссылкой на Сплетник.

На видео агент по недвижимости Эмили Эванс проводит экскурсию по дому, рассказывает о его планировке и бывшей звездной хозяйке. Особняк оборудован шестью спальнями, семью ванными комнатами, просторной гостиной и большой кухней.

В доме также имеется специальная дамская комната, в которой Бритни в свое время делала себе прически и макияж. В бывшем жилище Спирс есть также все для комфортного отдыха: кинозал и большой открытый бассейн в саду, наполненный морской водой.

Известно, что в этом доме, который находится по соседству с особняком Хилари Дафф, Бритни жила в один из самых непростых периодов своей жизни. Звезда переехала в дом сразу же после развода с Кевином Федерлайном, в браке с которым на свет появилось двое сыновей. В итоге это место было домом для Бритни с 2007 по 2009 год. Именно в тот период певица испытывала сильнейшие эмоциональные переживания - агрессивно реагировала на папарацци и побрилась налысо.



Известно, что дом был построен в 2001 году. Певица купила его в 2007 году за 7,2 миллиона долларов и сделала в нем немало перестановок. В 2009 году Бритни Спирс продала его за сумму на 4,2 миллиона долларов меньше первоначальной, а в этом году особняк снова вернулся на рынок недвижимости и за это время лишь прибавил в цене.



