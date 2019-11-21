В Ванкувере умер канадский актер и музыкант Джон Манн. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте рок-группы Spirit of the West, лидером которой он был, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что причиной смерти стала болезнь Альцгеймера, которая была диагностирована у артиста несколько лет назад. Ему было 57 лет.

"Он был значимой фигурой в музыке, играл на сцене, в кино и на телевидении, был всемирно известен как автор песен. Кроме того, он был активистом и благотворителем в нескольких достойных организациях. Его работа еще долго будет отзываться после его безвременной кончины", - говорится в сообщении.

Джон Манн родился в 1962 году в Калгари, а в юности перебрался в Ванкувер, где в 1983 году основал группу Spirit of the West. За время своего существования группа записала более десятка альбомов, а сам Манн успел выпустить три сольные пластинки. Он также появлялся в фильмах "Верзила", "Другой мир 2: Эволюция" и "Хроники Риддика".