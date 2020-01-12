В центре Москвы автомобиль сбил известную актрису

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Тверской улице водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла", - сказал собеседник агентства.

Актрису театра и кино сбила 28-летняя Ольга Чуйко. Ее оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода, сообщает Telegram-канал "112".

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем". Она добавила, что Литвинова "в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже". По словам представителя актрисы, "Ренате оказали помощь, с ней все сейчас нормально".

По словам Чуйко, Литвинова находилась в нетрезвом состоянии. Она рассказала, что актриса отказалась от помощи и убежала.

Инцидент произошел на Тверской улице. Литвинова неожиданно вышла на проезжую часть. Представитель актрисы рассказала, что пострадавшая уехала в больницу в состоянии шока, опасности для жизни и переломов нет.