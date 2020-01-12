https://news.day.az/showbiz/1193335.html В центре Москвы автомобиль сбил известную актрису

В центре Москвы автомобиль сбил известную актрису

Шоу-бизнес, 12 января 2020 19:36 169

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Тверской улице водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла", - сказал собеседник агентства.

Актрису театра и кино сбила 28-летняя Ольга Чуйко. Ее оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода, сообщает Telegram-канал "112".

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем". Она добавила, что Литвинова "в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже". По словам представителя актрисы, "Ренате оказали помощь, с ней все сейчас нормально".

По словам Чуйко, Литвинова находилась в нетрезвом состоянии. Она рассказала, что актриса отказалась от помощи и убежала.

Инцидент произошел на Тверской улице. Литвинова неожиданно вышла на проезжую часть. Представитель актрисы рассказала, что пострадавшая уехала в больницу в состоянии шока, опасности для жизни и переломов нет.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В центре Москвы автомобиль сбил известную актрису 19:36, Шоу-бизнес 157
В Индии произошло сильное землетрясение 19:21, В мире 258
Азербайджан выиграл турнир по вольной борьбе в Стамбуле 19:08, Спорт 291
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 12.01.2020 19:00, Политика 1 491
Организация гражданской авиации Ирана сделала заявление в связи с крушением украинского самолета 18:45, В мире 540
В Канаде по ошибке сообщили об инциденте на АЭС 18:35, В мире 463
Протесты в Ираке, 60 пострадавших 18:22, В мире 552
Посол Великобритании вызван в МИД Ирана 18:09, В мире 614
Россия сможет достроить "Северный поток - 2" своими силами - Заявление Миллера 18:03, В мире 643
Ущерб Китая от стихийных бедствий в 2019 году оценили в несколько миллиардов долларов 17:50, В мире 665
Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать 17:37, В мире 956
В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся - ФОТО 17:25, В мире 794
Самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва 17:13, В мире 829
19 человек погибли из-за снегопадов и ливней в Афганистане 17:00, В мире 909
Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе 16:44, В мире 1 043
МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing 16:30, В мире 1 019
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Таль 16:16, В мире 1 071
Назван город с самым грязным воздухом в мире 16:04, Туризм 1 384
Бойко Борисов: Болгария готова к большому количеству российского газа 15:50, В мире 1 188
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля 15:36, В мире 1 334
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов 15:25, Политика 1 215
PwC прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2020 году 15:13, Экономика 1 294
Эмир Катара прибыл в Иран 15:00, В мире 1 486
Прекращены полномочия представителя партии-участника парламентских выборов в Азербайджане 14:49, Политика 1 409
В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета 14:44, В мире 1 497
Семь стран лишили права голоса в ООН 14:30, В мире 2 495
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране 14:16, В мире 1 638
Массовое отравление угарным газом в ресторане - в Чехии 14:05, В мире 1 681
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая 13:53, В мире 1 704
В России подорожает черный хлеб 13:40, В мире 1 745
Уничтожен один из главарей "Талибана" 13:26, В мире 1 795
Понедельник в Баку будет ветреным и дождливым 13:15, Общество 11
WhatsApp уходит с одной из платформ смартфонов - Названа дата 13:09, Технологии 1 997
В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана 13:04, В мире 1 930
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы 12:47, В мире 1 901
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии 12:35, В мире 1 959
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 12:22, Политика 1 974
Более десятка саудовских военных вышлют из США 12:15, В мире 2 108
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России 12:03, В мире 2 280
Военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана 11:50, В мире 2 191
США планируют усиление изоляции Ирана 11:37, В мире 2 188
В Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров 11:25, В мире 2 212
Карлос Гон передаст материалы своего дела независимым юристам 11:13, В мире 2 238
Азербайджан, Турция и Россия вместе смогут противостоять любым вызовам в регионе - Мехмет Перинчек для Day.Az 11:00, Политика 2 638
Уникальная находка в грязевых вулканах Азербайджана - Исследование ученых 10:50, Общество 3 603
В Тайване подвели итоги парламентских выборов 10:39, В мире 2 362
"Əli Kərimlinin cəfəng fikirləri Paşinyanın arzu və istəkləri ilə üst-üstə düşür" - Musa Qasımlı 10:32, Azərbaycanca 2 673
Ирак задумался о покупке российских С-400 10:30, В мире 2 476
На Мальте выбрали нового премьер-министра 10:17, В мире 2 446
Xiaomi представила механическую клавиатуру IQUNIX F96 за 130 долларов - ФОТО 10:05, Технологии 2 537
Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране 10:01, В мире 2 280
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам 09:47, В мире 2 646
Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл 09:40, В мире 2 799
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:31, Политика 2 608
МИД Ирана вызвал посла Британии в связи с инцидентом в Тегеране 09:25, В мире 2 919
Во власти воды: аэропорт Дубая затопило из-за дождей - ФОТО - ВИДЕО 09:20, В мире 3 122
Цепная авария в центре Баку: столкнулись три автомобиля – ФОТО 09:13, Общество 3 261
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США 09:06, В мире 2 717
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов - ЦИФРЫ 09:00, Экономика 2 837
Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста 08:45, В мире 2 833
Школьник открыл новую планету на третий день своей стажировки в NASA - ФОТО 08:39, Это интересно 2 952
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга 08:27, В мире 3 523
Путин назвал новый срок запуска «Северного потока-2» 08:13, В мире 3 060
Азербайджанские борцы завоевали два "золота" на чемпионате в Турции 07:49, Спорт 3 173
Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном 07:36, В мире 3 082
На дороге Баку-Губа произошло жуткое ДТП - автомобиль разорвало на части - ФОТО 07:21, Общество 3 842
Дети провалились под лед и утонули - трагедия в Москве 07:07, В мире 3 503
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших 06:01, В мире 3 539
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии 04:32, В мире 4 027
Ливийская армия объявила о прекращении огня на западе страны 03:02, В мире 4 281
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 01:58, В мире 4 352
Зеленский выступил с официальным обращением к украинцам по поводу катастрофы Boeing 00:42, В мире 5 104
Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции 00:13, В мире 4 906
В Баку столкнулись дорогие автомобили, есть пострадавшие - ФОТО 11 января 23:42, Общество 6 202
Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления 11 января 23:25, В мире 5 179
Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing 11 января 23:11, В мире 5 282
ЦИК объявила общие итоги муниципальных выборов - ФОТО 11 января 23:01, Политика 5 165
Иран просит ООН наказать США 11 января 22:56, В мире 5 284
Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти 11 января 22:49, В мире 5 345
Азербайджан в списке лучших стран 2019 года 11 января 22:43, Политика 5 776
ЕС порекомендовал отказаться от полетов над Ираном 11 января 22:30, В мире 5 282
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных 11 января 22:18, В мире 5 410
В ЦИК состоялось заседание, посвященное общим итогам муниципальных выборов 11 января 22:04, Политика 5 239
Меркель назвала "важным шагом" признание Ирана 11 января 21:55, В мире 5 458
Президент Ирана извинился перед Украиной за сбитый Boeing 11 января 21:35, В мире 5 877
Али Керимли перешел все границы - в качестве врага азербайджанского народа 11 января 21:30, Политика 6 107
В Азербайджане выросли банковские вклады 11 января 21:14, Экономика 5 720
Кабмин утвердил Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию 11 января 20:56, Общество 6 835
Вице-президент Ирана назвал национальной трагедией ситуацию с гибелью Boeing-737 11 января 20:41, В мире 5 716
Армения за фашизм: Ереван отказался возбудить дело по факту осквернения памятника Грибоедову 11 января 20:16, В мире 6 165
Пытающиеся озвучивать ложь об азербайджанской армии, полностью лишены чувства любви к Родине - Депутат 11 января 20:02, Политика 5 697
В Армении распространяется свиной грипп - есть погибший, сотни в больницах 11 января 19:57, В мире 6 068
Украина назвала катастрофу Boeing в Иране умышленным убийством 11 января 19:49, В мире 6 188
Айдын Гулиев: Радикальная оппозиция опасна для будущего Азербайджана 11 января 19:41, Политика 5 738
Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing 11 января 19:26, В мире 5 913
В аэропорту Дубая задержаны десятки рейсов 11 января 19:17, В мире 6 308
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже 11 января 18:55, В мире 6 021
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 11 января 18:42, Политика 6 059
Мазахир Панахов: Кадры из соцсетей в связи с муниципальными выборами тщательно изучены 11 января 18:34, Политика 5 925
В Германии и Австралии прошли протесты экоактивистов - ВИДЕО 11 января 18:31, В мире 6 145
Суд вынес решение по делу убийцы Нармин Гулиевой 11 января 18:25, Общество 8 677
В Стамбуле произошло землетрясение 11 января 18:16, В мире 6 381
Вдова погибшего командира экипажа МАУ: Дочке снилось, что папу убили - ФОТО 11 января 18:11, В мире 6 980
Азербайджанские пограничники пресекли незаконное пересечение госграницы - ФОТО 11 января 18:06, Общество 6 772
Глава ВКС КСИР рассказал, как был сбит украинский самолет 11 января 18:00, В мире 7 994
США готовили убийство еще одного иранского военачальника 11 января 17:54, В мире 6 364
Офис президента Украины опубликовал фото фрагментов сбитого Boeing 11 января 17:50, В мире 6 225
Айдын Мирзазаде: Успехи Азербайджана невыгодны радикальной оппозиции 11 января 17:38, Политика 6 105
"Международные авиалинии Украины" отреагировали на признание Ирана в уничтожении самолета 11 января 17:30, В мире 7 374
ЦИК Азербайджана отменил решение Окружной избирательной комиссии 11 января 17:17, Политика 6 264
Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам - ФОТО 11 января 17:11, Политика 6 179
Азербайджанские моряки спасли с тонущей лодки трех мигрантов - ФОТО 11 января 17:00, Общество 7 038
Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе украинского самолета 11 января 16:55, В мире 6 364
Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии 11 января 16:49, В мире 6 442
Закир Гасанов: Вооружение азербайджанской армии полностью позволяет обеспечить победу над противником - ФОТО 11 января 16:40, Политика 6 650
Floreal Flower Bar - Biz yeni loqo, yeni məkan və yeni konsepsiya ilə qarşınızdayıq - FOTO - VİDEO (R) 11 января 16:30, Общество 6 693
В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing 11 января 16:23, В мире 6 454
В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель 11 января 16:11, В мире 6 570
Ливан лишили права голоса в ООН - Причина 11 января 16:05, В мире 6 718
Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране 11 января 15:52, В мире 6 579
На Бибиэйбатской дороге изменили движение транспорта - ФОТО 11 января 15:40, Общество 7 373
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана 11 января 15:28, Политика 6 638
Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации 11 января 15:18, В мире 6 967
В YARAT состоится показ картины "Шесть" 11 января 15:05, Культура 6 846
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing 11 января 14:51, В мире 7 108
Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление 11 января 14:41, Политика 8 717
У дорожной полиции новая форма - ФОТО 11 января 14:34, Общество 8 598
"Азербайджан 2017" в ТОП-10 лучших Гран-при "Формулы-1" 11 января 14:26, Спорт 6 952
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи 11 января 14:21, В мире 7 084
"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра - ФОТО - ВИДЕО 11 января 14:12, Политика 23 189
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык 11 января 13:53, Политика 7 180
Эмин Агаларов выступит с концертом в Лондоне 11 января 13:39, Культура 7 296
В ОАЭ объявили трехдневный траур после смерти султана Омана 11 января 13:35, В мире 7 387
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях за рубежом 11 января 13:31, Общество 7 327
Прогноз погоды на воскресенье 11 января 13:27, Общество 15
Android атакован известной группой хакеров 11 января 13:23, Технологии 7 157
Bu şəxslər ölkəmizin gələcəyi üçün təhlükədir - Aydın Quliyev 11 января 13:18, Azərbaycanca 7 819
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing 11 января 13:10, В мире 7 484
В минувшем году тысячи азербайджанцев были обеспечены средствами реабилитации 11 января 13:04, Общество 7 402
Генпрокуратура Ирана настаивает на установлении лиц, сбивших украинский самолет 11 января 13:00, В мире 7 455
В Баку осушено озеро 11 января 12:55, Общество 10 023
Черный ящик со сбитого украинского самолета отправят во Францию 11 января 12:51, В мире 7 319
В Стамбуле горит текстильная фабрика 11 января 12:47, В мире 7 420
"Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing 11 января 12:43, В мире 7 686
Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране 11 января 12:38, В мире 7 376
КНДР: диалога с США о снятии части санкций не будет 11 января 12:34, В мире 7 327
Азербайджанская продукция будет представлена на выставке в Германии 11 января 12:30, Экономика 7 806
Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране 11 января 12:25, В мире 7 436
Пожары превратили небо Австралии во флаг аборигенов - ФОТО 11 января 12:21, В мире 7 509
В Москве задержаны и отменены десятки рейсов 11 января 12:16, В мире 7 982
Ещё новости