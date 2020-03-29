DJ и MC устроили вечеринку с балкона для соседей в Москве

В московском районе Митино DJ Виталий Колганов и MC Артем Борисов устроили концерт с балкона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Они развлекли жителей, которые по рекомендациям властей и медиков остаются дома.

Молодые люди порадовали публику известными треками и советовали оставаться дома.

Напомним, что ранее подобный концерт для жителей подмосковной Трехгорки устроил российский певец Денис Майданов.

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