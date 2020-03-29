https://news.day.az/showbiz/1217235.html DJ и MC устроили вечеринку с балкона для соседей в Москве - ВИДЕО
DJ и MC устроили вечеринку с балкона для соседей в Москве - ВИДЕО
В московском районе Митино DJ Виталий Колганов и MC Артем Борисов устроили концерт с балкона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Они развлекли жителей, которые по рекомендациям властей и медиков остаются дома.
Молодые люди порадовали публику известными треками и советовали оставаться дома.
Напомним, что ранее подобный концерт для жителей подмосковной Трехгорки устроил российский певец Денис Майданов.
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