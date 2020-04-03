Заболевший коронавирусом Лев Лещенко записал обращение из больницы

Лев Лещенко продолжает лечение от коронавируса. Артист поблагодарил поклонников за то, что они запустили флешмоб в его поддержку. Певец уверен, что благодаря теплым отзывам от простых людей сможет быстрее пойти на поправку.

78-летний Лев Лещенко заставил немало поволноваться своих друзей и знакомых, когда оказался в больнице в Коммунарке. Из-за ухудшающегося самочувствия артиста даже перевели в реанимацию, но в итоге его состояние удалось стабилизировать. Сейчас музыкант уже лежит в отдельной палате вместе с супругой, передает Day.Az со ссылкой на StarHit.

Поклонники решили поддержать кумира в сложный период и запустили флешмоб "#ЛевНадежда", в рамках которого люди со всего мира записывали кавер-версии на композицию "Надежда". Ролики, созданные фанатами, так сильно тронули певца, что он решил публично поблагодарить всех, кто за него переживает.

"Еще раз огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так все это подхватите. Теперь я теряюсь и даже не представляю, как буду выходить на сцену и исполнять эту песню. Придется придумать что-то особенное", - поделился эмоциями Лещенко.

Музыкант даже исполнил отрывок из песни "Надежда", а поклонники еще раз убедились в том, что самочувствие Лещенко улучшилось. Сам артист призвал почитателей своего творчества оставаться дома и следить за здоровьем.

Напомним, что певец прилетел в Россию из США транзитом через Францию еще в начале марта. Лещенко не стал соблюдать карантин и посетил несколько публичных мероприятий. Однако постепенно самочувствие музыканта стало ухудшаться. Поскольку врачи не приехали к звезде на дом, он отправился в Коммунарку самостоятельно. Там у Лещенко подтвердился коронавирус.

Многие поклонники переживали, что музыкант успел заразить кого-то из коллег. Так, он присутствовал на дне рождении сестры Игоря Крутого, где веселились все звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако пока тревожный диагноз ни у кого из них не подтвердился.