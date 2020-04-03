Netflix заморозил съемки сериала "Обитель Зла"

Стриминговая платформа Netflix приостановила съемки сериала по мотивам видеоигр серии Resident Evil,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Movieweb

Работа над сериалом должна была стартовать летом 2020 года, шоу должны были снимать Netflix и Constantine Film.

Когда теперь начнутся съемки - неизвестно.

Первую игру серии Resident Evil в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания) компания Capcom выпустила в 1996 году.