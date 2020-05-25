Венецианский кинофестиваль все же состоится

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни, а модные и культурные мероприятия пришлось отменить. Однако организаторы Венецианского кинофестиваля не собираются сдаваться и твердо намерены провести киносмотр в запланированное время, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Губернатор Венето Лука Дзайя подтвердил, что самый длинный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Обычно мероприятие проводилось в те же даты, что и архитектурная биеннале, но это биеннале все же перенесли на 2021 год. Дзайя объяснил, что для архитектурной выставки не успевают возвести необходимые павильоны, в то время как для киносмотра все готово.

Единственное отличие кинофестиваля от прошлых лет будет состоять в меньшем количестве фильмов, что неизбежно в сложившихся условиях в киноиндустрии. Губернатор Венето подчеркнул, что фестиваль состоится в "экспериментальном формате". 77-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо.