Адвокат Ефремова завил о плохом состоянии актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о плохом самочувствии его подзащитного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Ефремов без настроения и до сих пор сильно переживает.

"Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", - сказал он в интервью журналу "Собеседник".

Юрист выразил мнение, что актер так и не отошел от шока.

Пашаев добавил, что запретил артисту смотреть новости и ток-шоу, так как тот может увидеть семью погибшего, и его самочувствие ухудшится. Адвокат уточнил, что Ефремов не знает вообще о никаких новостях и смотрит только "Культуру" и спортивный телеканал.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.