Певица Анита Цой выздоровела от коронавируса.

Так, последний тест на COVID-19 у артистки оказался отрицательным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная", - сообщила она в своем Instagram 11 июля.

Певица добавила, что скоро она сможет поехать домой.

По словам Цой, ей в скором времени проведут компьютерную томографию грудной клетки, а уже в понедельник, 13 июля, могут выписать.

Артистку госпитализировали с коронавирусом 30 июня.