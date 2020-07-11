https://news.day.az/showbiz/1252592.html Анита Цой выздоровела от коронавируса
Анита Цой выздоровела от коронавируса
Певица Анита Цой выздоровела от коронавируса.
Так, последний тест на COVID-19 у артистки оказался отрицательным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная", - сообщила она в своем Instagram 11 июля.
Певица добавила, что скоро она сможет поехать домой.
По словам Цой, ей в скором времени проведут компьютерную томографию грудной клетки, а уже в понедельник, 13 июля, могут выписать.
Артистку госпитализировали с коронавирусом 30 июня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре