Скончалась известная французская певица

Французская певица и актриса Жюльетт Греко умерла в среду в возрасте 93 лет в коммуне Раматюэль на юго-востоке Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на родственников Греко сообщило Agence France-Presse.

"Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, в окружении семьи в своем любимом доме в Раматюэле. Она прожила необычную жизнь", - цитирует агентство сообщение семьи шансонье. Информация о причинах смерти не приводится.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье на юге Франции. После переезда в Париж в 1946 году певица стала популярной по всей стране. Песни для нее писал, в частности, Шарль Азнавур (1924-2018). В начале 1950-х годов Греко начала карьеру в киноиндустрии, сыграв роль Аглаонис в фильме "Орфей" (Orphee, 1950) режиссера Жана Кокто. Позже она снялась в картинах "И восходит солнце" (The Sun Also Rises, 1957), "Ночь генералов" (The Night of the Generals, 1967), "Бельфегор - призрак Лувра" (Belphegor - Le fantome du Louvre, 2001) и других кинолентах. В 2012 Греко стала одним из командоров ордена Почетного легиона.