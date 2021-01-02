https://news.day.az/showbiz/1303564.html Лолита тайно вышла замуж в шестой раз
Лолита тайно вышла замуж в шестой раз
Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж. Такое заявление она сделала в эфире шоу "Новогодняя Маска" на НТВ, передает Day.Az.
Отмечается, что артистку в маске не узнали члены жюри, поскольку она похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась.
"Я вообще-то уже замужем!" - подтвердила исполнительница догадку.
Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.
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