Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года. Список картин опубликовало издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В подборку были включены как новые релизы, так и фильмы, которые должны были выйти еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

Весной ожидается выход таких картин, как "Поездка в Америку", анимационный фильм "Рейя и последний дракон" и криминальная драма "Множественные святые Ньюарка" - приквел сериала "Клан Сопрано". Кроме того, состоятся релизы фильма "Морбиус", заключительной части Бондианы "Не время умирать", научно-фантастического боевика "Годзилла против Конга", блокбастера Marvel "Черная вдова" и девятой части боевика "Форсаж".

Среди летних премьер издание выделило следующие: "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте", "Миньоны: Грювитация", "Французский диспетчер", "Веном: Да будет Карнаж", "Космический джем 2", "Топ Ган: Мэверик", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Кэндимен", "Круиз по джунглям" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Осенью рекомендуется посмотреть ленты "Дюна", "Последняя дуэль", "Три тысячи лет ожидания", "Миссия невыполнима-7", а также биографическую кинокартину "Элвис".

Зимой ожидаются премьеры таких фильмов, как "Вестсайдская история", третья часть "Человека-паука", "Аллея кошмаров", "Матрица-4", "Макбет", "Аннетт" и "Сырая низина".

15 декабря сообщалось, что криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены" стала самым популярным фильмом года среди российских пользователей портала "Кино Mail.ru". На второй позиции рейтинга оказалась картина "Маленькие женщины" Греты Гервиг. Лента Кристофера Нолана "Довод" заняла третье место.