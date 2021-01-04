«Бану» Гюнель шокировала поклонников внешним видом

Заслуженная артистка Севиндж Сариева поделилась фото с известной телеведущей Гюнель Гасанзаде.

Как сообщает Day.Az, фото певицы вызвало большой интерес. В частности, не осталась незамеченной смена внешности телеведущей, известной как "Бану" Гюнель. Перемены во внешности девушки шокировали ее поклонников.

Представляем это фото.