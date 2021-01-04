https://news.day.az/showbiz/1303927.html «Бану» Гюнель шокировала поклонников внешним видом - ФОТО
«Бану» Гюнель шокировала поклонников внешним видом - ФОТО
Заслуженная артистка Севиндж Сариева поделилась фото с известной телеведущей Гюнель Гасанзаде.
Как сообщает Day.Az, фото певицы вызвало большой интерес. В частности, не осталась незамеченной смена внешности телеведущей, известной как "Бану" Гюнель. Перемены во внешности девушки шокировали ее поклонников.
Представляем это фото.
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