В Роттердаме началась установка сцены "Евровидения"

Работы на площадке в Роттердаме, где пройдет музыкальный конкурс "Евровидение", официально начались в воскресенье. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

"Работы по подготовке сцены, кулис, пресс-центра и всей остальной инфраструктуры для самого сложного ТВ-шоу в голландской истории будут проходить днем и ночью при строгом соблюдении мер по борьбе с коронавирусом", - отмечается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После почти двух лет подготовки музыкальный конкурс "Евровидение" наконец-то пришел в Роттердам, - отметил исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер. - Вместе с нашими подрядчиками и партнерами мы делаем все возможное, чтобы сделать концертный зал Ahoy нашим общим домом. Мы с нетерпением ожидаем возможность показать всем то, над чем мы так усердно работали всей командой".

65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.