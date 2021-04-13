Максим Фадеев рассказал, как он смог похудеть на 115 кг

Продюсер Максим Фадеев рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ про секрет "экстремального" похудания на 115 кг, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Он сообщил, что скинуть вес удалось при помощи регулярных занятий. спортом. Кроме того, как указал музыкальный деятель, на это повлияло отсутствие стресса. Также ему помогли душ Шарко и массаж.

Фадеев решил похудеть из-за проблем с сердцем и общего плохого самочувствия. Еще продюсеру категорически не нравился его внешний вид.

Ранее он рассказал, что похудел на 100 кг.